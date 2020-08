Preparado para ser titular, Michel Araujo tenta se firmar no Fluminense

Aos poucos, Michel Araujo tenta se firmar no Fluminense, ganhando mais minutos em campo. Titular contra o Palmeiras, o meia que tem jogado mais recuado tende a ser mantido contra o Internacional, domingo no Maracanã. Será mais uma chance de conquistar seu espaço e buscar repetir o sucesso que outros estrangeiros já tiveram no clube.

Quando se fala em jogadores sul-americanos no Fluminense, muitos tricolores lembram do paraguaio Romerito e do argentino Conca. Mas de um uruguaio já não é tão fácil. Afinal, as últimas experiências com compatriotas de Michel Araujo não deram certo. Caso do goleiro De Amores, contratado após campanha feita pela torcida e que nem entrou em campo.Na base, Bryan Oliveira foi uma aposta que não vingou e só jogou nos profissionais uma vez, em amistoso contra o Bayer Leverkusen, em 2015.

Michel Araujo é o 14º uruguaio a jogar nos profissionais do Fluminense, numa relação que começou na década de 40 com Adolfo Rodríguez e Alejandro Morales. O compatriota que mais fez sucesso com a camisa tricolor foi o zagueiro Ángel Bruñell, que disputou 70 partidas entre 1973 e 1975. Outro conhecido do torcedor é o ex-goleiro Léo Percovich, recentemente treinador nas divisões de base.

Agora é a vez de Michel Araujo escrever a sua história. Após início de adaptação, principalmente em relação à intensidade nos jogos, o uruguaio de 23 anos, autor do gol que garantiu a única vitória do Fluminense no retorno do Futebol ( 1 a 0 sobre o Botafogo), sente-se preparado para assumir a responsabilidade.

"Estou preparado para ser titular, esperei muito tempo por isso e vivi momento importante na carreira (contra o Palmeiras), desfrutei muito do jogo. Seria bonito seguir jogando, ajudando o time e levar o Fluminense para o mais alto possível, que é o meu principal objetivo", afirmou Araujo.