Ex-técnico do Fluminense cobra dívida milionária do clube na Justiça

Rio - O técnico Oswaldo de Oliveira entrou com um processo contra o Fluminense nesta sexta-feira. O ex-treinador cobra do Tricolor uma dívida de R$ 1.876.602,30, referente à sua terceira passagem pelo clube, em 2019. A informação é do portal "Esporte News Mundo".

No processo, Oswaldo alega danos morais, dispensa imotivada, rescisão do contrato de trabalho e outros motivos para a cobrança. O processo corre na 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1).

No ano passado, Oswaldo dirigiu o Fluminense em apenas sete partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. A passagem pelo clube ficou marcada por conta de seus atritos com o meia Paulo Henrique Ganso.