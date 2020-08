Com dois gols de pênalti, Fluminense vence a primeira no Brasileiro

Rio - Para um time pressionado e com enorme dificuldade de criar chances, vencer com dois gols de pênalti dá um enorme alívio. E foi assim que o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Internacional por 2 a 1, no Maracanã. Para completar o enredo, Nenê acabou com jejum de 11 partidas e marcou duas vezes - Guerrero descontou - para garantir os três pontos.

Sem o técnico Odair Hellmann - afastado na hora do almoço pelo protocolo da CBF por estar com suspeita de covid-19 -, o Fluminense entrou em campo com uma nova formação no meio, com Yuri no lugar de Yago e Michel Araújo titular. Apesar de o time ficar um pouco mais no ataque, os velhos problemas ofensivos seguiram, ainda mais com Marcos Paulo muito lento por um lado e Nenê sumido pelo outro.

E não foi surpresa quando o Internacional abriu o placar aos 27 minutos, com Guerrero aproveitando sobra da bola após escanteio. Antes do terceiro gol do peruano neste Brasileiro, o Colorado já poderia ter marcado em outras três ocasiões. Em uma delas, Muriel saiu nos pés de Edenilson e Igor Julião ainda salvou em cima da linha no rebote de Patrick.

Também não foi surpresa que, até aquele momento, o Fluminense não tinha criado chance. A melhor jogada foi uma troca de passes rápida, mas que não foi finalizada, como tem acontecido nos jogos. Atrás no placar, o Tricolor se perdeu em campo e, assim como contra o Palmeiras, achou o empate: Evanilson sofreu pênalti e Nenê cobrou para marcar aos 38, em seu 50º jogo pelo clube.

Com o empate, o Fluminense melhorou na parte final do primeiro tempo, também porque Nenê saiu do isolamento na direita e passou a jogar com mais liberdade pelo meio. Esse posicionamento continuou após o intervalo, mas a equipe estava frágil defensivamente.

Tanto que o Internacional esteve perto de fazer o segundo gol com Patrick, que isolou, e Edenilson aproveitando saída errada de Muriel, mas Luccas Claro salvou quase em cima da linha. Quando se encontrou, o Fluminense chegou a balançar a rede com Michel Araujo, aos 17, em ótima jogada coletiva, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou porque a bola bateu na mão do uruguaio.

O VAR voltou a ser decisivo, desta vez a favor do Fluminense, ao auxiliar na marcação de pênalti de Zé Gabriel. Nenê cobrou e virou, aos 31, chegando a 11 gols na temporada, artilheiro do time. Melhor em campo, o Tricolor desperdiçou jogadas sem finalizar. Sorte que, desta vez, não fez falta.