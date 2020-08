Nenê minimiza fim de jejum e admite que função pela direita interfere ao atacar

Rio - Homem de confiança de Odair Hellmann, Nenê vinha recebendo críticas de parte da torcida pelas atuações ruins nas últimas partidas, mas na vitória sobre o Internacional por 2 a 1 voltou a ser decisivo. Em que pesem os dois gols marcados terem sido de pênalti, o meia de 39 anos teve bom desempenho quando saiu da direita, onde não vinha bem, para jogar mais centralizado. Uma mudança importante, mas que não vinha sendo feita pelo treinador em função da questão tática. Resta saber qual será a opção a partir de agora.

O próprio Nenê admite que, na direita, fica com menos força para chegar ao ataque, por ter que recuar muito para marcar. Ainda assim, não se incomoda e tem se sacrificado, o que fez ganhar ainda mais pontos com Odair e não sair do time mesmo quando esteve abaixo.

"Sabemos que minha posição sempre foi mais centralizada, mas também joguei muito tempo pela direita. É acertar um pouco mais na parte defensiva. Nos dois outros jogos eu estava acompanhando demais os laterais e isso dificulta na hora de atacar, você acaba fica longe do gol. Para mim não tem problema, mas o futebol brasileiro é muito imediatista. Um ou dois jogos já fica ruim. Estou tranquilo, Odair decide", analisou Nenê, que discorda da análise de ter rendido mais no meio.

"Quando você joga aberto, pega menos na bola e parece que não está rendendo tanto, mas não é o caso. Eu sou um cara muito fominha e quero participar o tempo todo do jogo. Mas estamos pensando no coletivo, não no Nenê. E o que mais importa é o Fluminense."

Artilheiro do Fluminense em 2020 com 11 gols, Nenê já marcou seis vezes de pênalti. O fim do jejum de 11 partidas sem balançar redes não é visto como alívio. "Para um meia é uma coisa totalmente normal. Vocês (jornalistas) e a torcida se acostumam mal. Minha obrigação é dar assistência", minimizou o jogador, cuja última assistência foi antes da paralisação do futebol.

Com contrato até o fim de dezembro, Nenê está negociando a renovação por um ano com a diretoria, alheio à reclamação dos torcedores. Aos 39 anos, ele se defende dos críticos: "Acredito que ainda tenho bastante tempo de carreira, posso jogar por uns dois, três anos em bom nível físico, sem deixar a desejar aos mais jovens. Vale o que apresento no dia dia e não o que está no RG (idade)".