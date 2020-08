Odair não comanda o treino do Fluminense e faz novo teste para covid-19

Sem poder comandar a equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, o técnico Odair Hellmann também não foi a campo no treino desta segunda-feira. Ele compareceu ao CT Carlos Castilho para fazer novo exame para covid-19 - assim como todo o elenco para o duelo com o Bragantino - e depois retornou para casa, seguindo o protocolo da CBF. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pela reportagem.

Apesar de no domingo ter garantido que Odair retornaria ao comando da equipe nesta quarta-feira, contra o Bragantino, o Fluminense terá que esperar pelo resultado do exame. Caso dê negativo, o técnico poderá viajar com a delegação, pois já terão passados os 10 dias sem atividades exigidos pelo protocolo da CBF.

Entenda o caso

No domingo, Odair foi impedido de entrar no Maracanã por conta de um exame no dia 9, feito para a partida contra o Palmeiras (12), que apontou "reagente" para covid-19. Mas o Fluminense alega que só foi comunicado no domingo (16).

Em nota, a CBF afirmou que o resultado estava disponível desde quinta-feira (13) no sistema do hospital responsável. Ou seja, depois do duelo com os paulistas, motivo do exame.

Além disso, o Fluminense diz que fez um exame no dia 13 e Odair testou negativo, o que tranquilizou o clube para mandá-lo a campo contra o Internacional.