Passado o alívio com a primeira vitória no Brasileiro, o Fluminense encara nesta quarta-feira o RB Bragantino às 19h15, em Bragança Paulista, em busca de evolução. Em meio à maratona de jogos, o pouco tempo de treino impede ajustes, principalmente no setor ofensivo — que apresentou pequena melhora contra o Internacional —, mas é necessário encontrar soluções em campo para o problema da falta de criação.

"Nos treinos com certeza a gente poderia ajustar certos posicionamentos, mas temos que recuperar para o jogo seguinte. Não dá para trabalhar no dia a dia. É na base da conversa, ver o vídeos e analisar. Isso o Odair tem feito bastante com a gente. Ele conversa, demonstra e nos indica o que podemos fazer diferente. Vai ter que ser assim, na base da conversa e também nos jogos", avisou Nenê.

Após 10 partidas, a equipe de Odair Hellmann voltou a fazer dois gols.Ainda assim, graças a duas cobranças de pênalti convertidas por Nenê. Mesmo com a mudança na formação do meio de campo, com Michel Araújo, Dodi e Yuri, a dificuldade em chegar com perigo segue grande, assim como falta a bola chegar ao artilheiro Evanilson.

Segundo o site Sofascore, o Fluminense teve 10 finalizações em cada um dos três jogos até agora e Evanilson só tem três no campeonato. Contra o Grêmio, nenhuma grande oportunidade do time. Contra o Palmeiras, apenas o gol e, diante do Inter, dois gols e uma defesa difícil do goleiro adversário.

Pouco para 90 minutos, mas ainda assim houve pequena evolução, já que o Tricolor vem aumentando a quantidade de finalizações dentro da área: duas na primeira rodada, três na segunda e oito na última.

"A vitória dá tranquilidade e confiança. Estamos evoluindo, sabemos que podemos melhorar muitas coisas, como a escolha da melhor jogada ou a hora do passe. Vamos melhorando mais ofensivamente, que era o que estava faltando. Já percebemos uma melhora", avaliou Nenê.