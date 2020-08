Fluminense manterá a equipe que venceu o Internacional

O Fluminense não terá mudanças na equipe para o duelo desta quarta-feira contra o RB Bragantino, às 19h15 no estádio Nabi Abi Chedid. O técnico Odair Hellmann aprovou a nova formação titular da vitória sobre o Internacional por 2 a 1, com Michel Araújo, Dodi e Yuri no meio de campo.



A ideia é dar mais entrosamento à nova formação, que permitiu deixar Nenê jogar mais centralizado e fez o Fluminense melhorar em relação às últimas rodadas na questão ofensiva.

Quem também conquistou a vaga de titular de vez foi Luccas Claro, que será mantido mesmo com o retorno de Matheus Ferraz, recuperado de lesão muscular e relacionado novamente. O experiente zagueiro ficará no banco, assim como Digão.

Já o volante Hudson, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, voltou a treinar com bola com o grupo, mas não foi relacionado desta vez. Ele deve ficar à disposição contra o Athletico-PR, sábado.