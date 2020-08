Com muitos erros, Fluminense perde para o RB Bragantino fora de casa

Bragança Paulista - Durou pouco a alegria dos tricolores e o Fluminense voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. O time até mostrou pequena evolução no sistema ofensivo, chegando mais ao ataque, mas voltou a cometer muitos erros de passe que comprometeram a criação. Além disso, o Tricolor falhou na defesa e foi punido com a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, que venceu a primeira após quatro rodadas, com gols de Alerrandro e Luis Phelipe, com Nenê descontando.

Foi um início de jogo meteórico, com dois gols com apenas um minuto. Na primeira chegada, Alerrandro aproveitou falha de Muriel em chute de longe de Matheus Jesus para abrir o placar para o Bragantino. O Fluminense saiu com a bola e empatou em belo chute de fora da área de Nenê, após jogada de Michel Araújo.

Os dois jogadores tricolores mudaram de posição em relação à última partida e a troca deu certo. Tanto que Nenê, centralizado com o uruguaio mais à direita, ainda deu o passe para Evanilson perder chance incrível, aos sete, parando no goleiro. E o Bragantino também desperdiçou a sua, em chegada de Arthur, aos 16, chutando para fora.

Apesar no equilíbrio das chances em um duelo corrido, o Bragantino era melhor, pressionando a saída de bola e aproveitando os espaços na defesa tricolor pelas laterais e na intermediária. O Fluminense, mesmo errando passes demais, até equilibrou a partir dos 30. Mas o que se viu foi um show de escolhas erradas dos dois lados até o fim do primeiro tempo, tanto que a outra chance só foi aparecer nos acréscimos: Muriel espalmando chute de Claudinho.

Após o intervalo, Odair Hellmann - de volta ao comando da equipe após ter testado positivo para covid-19 - sacou Marcos Paulo, em péssimo dia, para apostar no jovem Luiz Henrique. E o Fluminense voltou melhor, ocupando mais o ataque e ficando com a bola sem errar tanto.

Mas chance só mesmo uma, com Michel Araújo, mas o goleiro Cleiton abafou e salvou. Como Nenê perdeu intensidade, Ganso entrou aos 19 e o time, que já vinha caindo de produção, voltou a ficar menos com a bola no ataque. Ainda assim, o Tricolor teve espaço e foi incapaz de aproveitá-los.

Coisa que o Bragantino soube fazer aos 37, quando Luis Phelipe recebeu a bola sozinho na entrada da área para chutar e fazer o segundo gol, após Bruno Tubarão ganhar de Egídio e Dodi e cruzar. O Fluminense se perdeu em campo e ainda houve tempo de Nino cometer pênalti, aos 41. Sorte que a arbitragem, com o auxílio do VAR, cancelou por haver impedimento no início do lance.

Desorganizado após a mexidas de Odair, o Fluminense não teve forças para buscar o empate e foi incapaz de criar uma chance de gol.