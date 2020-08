Odair Hellmann estaria começando a ficar pressionado no comando do Fluminense

Rio - Após mais um resultado ruim no Brasileirão, o técnico Odair Hellmann começou a ficar pressionado no comando do Fluminense. De acordo com o portal "UOL", o rendimento do treinador começa a preocupar a diretoria tricolor. No entanto, por enquanto, ele não corre risco de demissão.

Segundo a publicação, o duelo do Fluminense contra o Figueirense, pela Copa do Brasil, na próxima terça-feira, pode ser decisivo para o futuro do treinador nas Laranjeiras. Uma nova eliminação geraria um novo rombo nos cofres da equipe, que já foi eliminada de forma precoce na Copa Sul-Americana. A partida de ida terminou em 1 a 0 para os catarinenses.

Nas 12 partidas que disputou após a paralisação por conta da pandemia, o Fluminense de Odair venceu apenas em duas oportunidades.