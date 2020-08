Sonho do Fluminense, Thiago Silva já teria oferta para atuar na Itália

Rio - Um dos sonhos da torcida e do presidente do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva deve encerrar sua passagem pelo Paris Saint-Germain no próximo domingo, após a final da Liga dos Campeões. No entanto, o zagueiro já desperta interesse de alguns clubes europeus e pode retornar à Itália, onde teve passagem marcante pelo Milan.

De acordo com o jornal “Corriere Dello Sport”, a Fiorentina já fez uma proposta a representantes do jogador. A oferta seria de dois anos de contrato, com um salário de quatro milhões de euros anuais (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual).

A publicação afirma ainda que o estafe de Thiago já está procurando uma residência para o atleta em Florença.