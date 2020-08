Fora desde o início do ano, Frazan está próximo de voltar ao Fluminense

Rio - Fora dos gramados desde o início do ano, Frazan está muito perto de retornar ao Fluminense. Se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, o zagueiro realiza treinamentos específicos no campo do CT Carlos Castilho. A previsão é de que o defensor volte a trabalhar com o elenco em meados de setembro.

Atualmente, o zagueiro realiza corridas leves no campo. Em seguida, vai começar as atividades de mudança de direção e, posteriormente, treinos com bola. Frazan só poderá treinar com o restante do elenco quando estiver totalmente recuperado.

O zagueiro rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito em janeiro deste ano, durante a realização da pré-temporada.