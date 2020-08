Fluminense saiu atrás em todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2020

Não é apenas o ataque que vem preocupando o Fluminense neste início de Campeonato Brasileiro. O sistema defensivo também tem deixado a desejar e dificultado as partidas, já que o Tricolor saiu atrás no placar nessas quatro primeiras rodadas, nas derrotas para Grêmio (1x0) e Bragantino (2x1), no empate com o Palmeiras (1x1) e até na vitória sobre o Internacional (2x1).

"O detalhe no futebol é muito importante em todos os aspectos, quando você está com a bola, sem ela... Conversamos para entrarmos concentrados e tomamos o gol com poucos segundos. Bom que a equipe teve uma resposta muito rápida e empatou logo em seguida. Mas se não empata, você sofre, porque tem que buscar, fazer uma força tremenda. É corrigir para que possamos sair na frente e mandar no placar, para fazer o adversário se expor um pouco, sair da zona de conforto quando fica com a vantagem", afirmou Odair Hellmann.