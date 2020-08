Rio - A partida entre Fluminense e Athletico-PR, marcada para este sábado, às 16 horas, na Arena da Baixada, não deve ter transmissão na TV. A emissora conseguiu uma liminar para impedir a Turner de transmitir partidas baseada na MP do 984, que dá os direitos das partidas aos clubes mandantes.

Diante do documento, a partida não poderá sem transmitida nem pela Turner e nem pelo Grupo Globo, já que o Furacão possui contrato com a empresa americana e o Tricolor tem vínculo com a emissora carioca.