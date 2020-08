Bem diferente, Fluminense volta a encarar o Figueirense por classificação na Copa do Brasil

Cinco meses e meio depois da vitória do Figueirense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, o Fluminense volta a campo para definir o seu futuro na Copa do Brasil. Estará em jogo no Maracanã, nesta terça-feira às 21h30, a chance do Tricolor de buscar um título na temporada e também de reforçar o caixa com mais R$ 2 milhões caso passe para a quarta fase. Uma eliminação precoce pode ser catastrófica financeiramente e aumentar a pressão sobre Odair Hellmann, que respirou com o triunfo sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a derrota na ida, o Fluminense precisará de vitória por pelo menos dois gols de diferença para se classificar ou de um para levar para os pênaltis. O Tricolor chegou a essa situação após uma atuação muito ruim em Santa Catarina, castigada com um gol no fim e com um problema atual: a pouca criação.

Após longo tempo de intervalo entre os confrontos por conta da paralisação do futebol em função da covid-19, metade dos titulares naquele 11 de março já não são no Fluminense de agora. A começar por Gilberto, que foi negociado ao Benfica. Na zaga, Luccas Claro aproveitou lesão de Matheus Ferraz e se firmou ao lado de Nino.

"Difícil falar em merecimento. No futebol, a questão é o momento. Nossa disputa é saudável, não tem melhor ou pior, mas é o momento de cada um. Estou muito feliz com meu desempenho, podendo ajudar a equipe, que também me ajuda muito", afirmou Luccas Claro.

Mas o setor do meio de campo é o que mais sofreu transformação entre aquele Fluminense que liderava o Campeonato Carioca e o atual, ainda tentando se firmar. Antes reserva em busca de adaptação, Michel Araújo virou peça importante no novo esquema, assim como Dodi. O outro titular tem sido Yuri porque Hudson, que deve recuperar a vaga em breve, estava lesionado.

Além de Yago, Wellington Silva também perdeu espaço e ambos foram para a reserva, sem mostrar grande futebol. Já Nenê chegou a mudar de posição, jogando pela direita sem ir bem, mas retornou ao posicionamento mais centralizado, assim como na ida contra o Figueirense. O que não mudou é a importância de Evanilson no ataque, mesmo com a chegada de Fred, para fazer os gols necessários para a classificação nesta terça-feira.

"O pensamento é: precisamos de um placar simples, vamos fazer um gol primeiro. Depois, pensaremos no segundo para a classificação direta. Sabemos a dificuldade, mas é jogar o nosso futebol", completou Luccas Claro.