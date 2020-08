Lateral-direito celebra nova oportunidade entre os titulares do Fluminense

Rio - Com a saída do Gilberto para o Benfica, o Fluminense precisou adaptar o jovem volante de 18 anos Calegari na lateral-direita. No último jogo do Tricolor, uma vitória por 1 a 0 sobre o Furacão, na Arena da Baixada, o jogador teve sua primeira chance como titular e aproveitou.

"O fato de eu também ser volante já me dá uma base de como agir defensivamente na lateral. O Odair me pede para ficar muito atento na parte defensiva e também em fechamentos de linhas e pressão na bola", disse ao Globoesporte.com.

"Foi mais um sonho realizado e mais um passo importante na minha carreira. Penso que cada jogo tem a sua importância, mas esse teve suas diferenças pelo fato de valer três pontos e pelas dificuldades de enfrentar um adversário reconhecidamente forte atuando em seu estádio", declarou.

O atleta deve ser o titular na partida desta terça-feira pela Copa do Brasil. O Tricolor encara o Figueirense no Maracanã. O Flu precisa reverter a derrota que teve em Florianópolis por 1 a 0.