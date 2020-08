Messi pede para deixar o Barcelona e Fluminense brinca com chance de contratar o craque

Rio - Messi está de saída do Barcelona. Esse é o principal assunto do momento na mídia esportiva mundial. Aproveitando a deixa, o Fluminense brincou com a possibilidade de contratação do craque argentina, que pretende deixar o clube catalão. O Tricolor publicou uma foto da camisa personalizada com o nome e número de Messi.

Na ocasião, a seleção argentina treinou no CT do Fluminense durante a disputa da Copa América de 2019. Além de Messi, todos os jogadores receberam camisas personalizadas com nomes e números. O mesmo ocorreu com seleção uruguaia. Confira: