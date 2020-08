Após marcar três gols, Nenê comemora fase artilheira pelo Fluminense: 'É difícil explicar'

Rio - No Maracanã, o Fluminense venceu o Figueirense por 3 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Nenê, que teve ótima atuação e assumiu a artilharia da competição com 6 gols. Na saída do campo, o craque comentou sobre sua fase artilheira.

"É difícil explicar. Acho que o trabalho e a dedicação, Deus está me abençoando de maneira incrível. Estou muito feliz de estar ajudando a equipe também nessa parte. É um somatório de fatora. Dando o meu melhor a cada dia nos treinos e nos jogos, tentando ajudar o máximo possível. Então, realmente, um jogo muito importante para gente, precisávamos dessa classificação para dar uma confiança ainda maior para a sequência da temporada", frisou o atleta.



Neste ano, já são 15 gols em 23 partidas, com uma média de 0,65, sendo a quinta temporada em que o atleta atinge a marca de 15 gols em sua carreira. Além disso, o jogador destacou a evolução do Fluminense em campo após o retorno do futebol brasileiro e o início das competições nacionais após meses de paralisação.



"Eu acho que a intensidade é o ritmo que estava faltando. A gente voltou um pouco depois dos outros times. E estava faltando esse ritmo. Parecia que os outros times estavam um pouco na nossa frente, mas era por causa disso. Tivemos menos tempo de treino e agora equiparamos isso e Graças a Deus a equipe está rendendo muito bem", finalizou



Com a classificação na Copa do Brasil, o clube arrecadou mais R$ 2 milhões em seu o orçamento. Enquanto aguarda o seu próximo adversário na competição, que será definido por sorteio, o Fluminense volta a campo no próximo sábado contra o Vasco, dia 29, também no Maracanã, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2020.