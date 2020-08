Sequência positiva alivia pressão sobre Odair no Fluminense

A sequência decisiva do Fluminense neste fim de agosto poderia definir o futuro de Odair Hellmann e as duas vitórias - fora de casa sobre o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, e no Maracanã em cima do Figueirense pela Copa do Brasil - dão mais tranquilidade ao trabalho. Pressionado pela torcida ao conquistar apenas duas vitórias nos 12 primeiros jogos após a retomada do futebol, o treinador tem na evolução da equipe um trunfo a seu favor.

Além das duas vitórias, o Tricolor conseguiu apresentar melhor futebol numa formação com Nenê mais perto da área e Michel Araújo completando o meio com Dodi e Yuri. Mesmo que ainda pecando na criação, o time teve mais chances claras de marcar e não sofreu gols.

"Se você não ganhar, não adianta. Futebol brasileiro tem prazo de vitória, é o nome da sequência. Tem que botar uma equipe em campo que não tem tempo para treinar, que precisa ganhar e que fazer um jogo de alta qualidade. Nem sempre as três coisas vão acontecer. É um processo, é uma caminhada. Eu trabalho com convicção, com o dia a dia. Você tem que ter tranquilidade quando passa por um momento de não ter o resultado e tomar as decisões", avaliou Odair.

Com a classificação na Copa do Brasil, o clássico de sábado contra o Vasco, às 19h no Maracanã, pode confirmar a boa fase e a mudança de rumo no Fluminense.