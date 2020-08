Sem espaço, lateral do Fluminense pode ser negociado para clube da Série B

Rio - Contratado no ano passado pelo Fluminense, o lateral Orinho não seguirá no clube até o fim do ano, quando terminará o contrato entre as partes. Aos 25 anos, o jogador já foi avisado que não faz partes dos planos de Odair Hellmann. Segundo o portal NetFlu, o atleta foi sondado por uma clube da Série B.



No entanto, apesar do interesse da equipe da segunda divisão, ainda não houve proposta oficial, mas as conversas seguem. Com apenas 11 jogos pelo Tricolor, Orinho não se firmou no time. O lateral somou passagens por Grêmio Osasco, Juventus-SP, Santos e Ponte Preta antes de chegar ao Fluminense.