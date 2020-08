Galvão Bueno destaca comprometimento de Nenê: 'Não bebe e não faz noitada'

Rio - Aos 39 anos, o meia Nenê se tornou o maior artilheiro do Brasil em 2020, com 15 gols. Com os três gols anotados na última partida do Fluminense, o jogador está em alta com a torcida do clube. Além dos torcedores, a imprensa também tem elogiado o jogador, e o narrador Galvão Bueno destacou o profissionalismo do meia.



"Conheci o Nenê, foi meu vizinho quando ele jogava na Europa. Ele é um cara que não bebe, não faz noitada. Está jogando uma barbaridade", disse o locutor da Globo em participação no programa 'Seleção SporTV'.



Revelado pelo Paulista, Nenê somou passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Palmeiras, Santos, Mallorca, Alavés, Celta de Vigo, Mônaco, Espanyol, PSG, West Ham, Vasco e São Paulo. Até aqui, Nenê já balançou as redes 18 vezes em 50 partidas pelo Tricolor. Neste ano, venceu a Taça Rio pela equipe.