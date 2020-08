Ex-Fluminense deixa clube português por falta de pagamento

Revelado em Xerém, Luiz Fernando conseguiu junto à Fifa a rescisão unilateral com o Desportivo Aves, de Portugal. O volante de 26 anos alegou falta de pagamentos estipulados no contrato, que iria até o meio de 2022.

Luiz Fernando disputou 14 partidas pelo clube, último colocado do Campeonato Português. Ele retornou ao Rio de Janeiro e está à espera de um novo clube. "Quero dar continuidade à minha . Infelizmente, o ano de 2020 foi atípico. Muitas coisas aconteceram dentro e fora de campo no Aves. Mas, faz parte do passado”, disse.

Antes do Aves, Luiz Fernando também teve passagem pelo Minnesota United, dos Estados Unidos, Vila Nova, Goiás e América Mineiro, além de Fluminense e o Flu-Samorín, da Eslováquia.