Após procura do Internacional, outro clube da Série A faz sondagem por Evanilson

Rio - Nas últimas semanas, o atacante Evanlison, do Fluminense, foi cobiçado pelo Internacional, mas a negociação não avançou. De acordo com o portal 'NetFlu', o Colorado não foi o único a buscar informações sobre o jogador de 20 anos. Segundo o veículo, o Grêmio consultou o staff do centroavante.



Depois da lesão de Diego Souza, o clube gaúcho busca outros nomes para suprir a ausência do craque. No entanto, a procura por Evanilson não passou apenas de uma consulta. Os valores pedidos pela equipe de Evanilson foram considerados altos pelo Grêmio, que desistiu da negociação com o atacante.



A ideia do staff de Evanilson é uma transferência para o futebol internacional após a passagem pelo Fluminense. Uma saída do Tricolor, neste momento, para um clube brasileiro não faz parte dos planos. Com 24 partidas pela equipe tricolor, o centroavante já marcou 10 gols.