Muriel sente desconforto e vai desfalcar Fluminense em clássico

Rio - O Fluminense terá ao menos um desfalque para o clássico contra o Vasco. O goleiro Muriel sentiu um desconforto muscular na perna esquerda e acabou sendo vetado pelo departamento médico tricolor. A tendência é que ele seja substituído por Marcos Felipe.

Com isso, a equipe comandada por Odair Hellmann deverá ser: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Com sete pontos, o Fluminense está em sétimo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, é o segundo, com 10 pontos e um jogo a menos. O clássico acontece neste sábado, ás 19 horas, no Maracanã.