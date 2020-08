Substituto de Muriel, Marcos Felipe está invicto há oito jogos pelo Fluminense

Sem Muriel, que sentiu um desconforto na perna esquerda, o Fluminense terá como substituto Marcos Felipe no clássico deste sábado contra o Vasco, às 19h no Maracanã. O goleiro revelado pelo clube caiu nas graças da torcida ao assumir a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, quando o companheiro quebrou a mão, e mostrar bom desempenho. Com ele em campo, o Tricolor está invicto há oito jogos.

Apesar da desconfiança inicial, o goleiro assumiu a responsabilidade e contribuiu para a fuga do rebaixamento no ano passado. Foram seis jogos em que o Fluminense não perdeu: vitórias sobre Palmeiras, CSA e Corinthians, e empates com Atlético-MG, Avaí e Fortaleza.

Em 2020, Marcos Felipe disputou outras duas partidas, as primeiras da temporada, com triunfos sobre Portuguesa e Cabofriense. Em que pese a falta de ritmo para enfrentar o Vasco por não atuar desde janeiro, o goleiro já mostrou que ano passado isso não foi problema.

Quando entrou em campo contra o Atlético-MG, em novembro de 2019,Marcos Felipe não atuava há quase dois anos. A última vez havia sido contra o Barcelona de Guayaquil, pela Florida Cup em janeiro de 2018. Inclusive, essa foi a única derrota de Marcos Felipe em 12 jogos pelo Fluminense: 3 a 1.