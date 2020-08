Fluminense teria feito sondagem a jogador revelado pelo Flamengo

Rio - As atuações irregulares de Egídio fizeram o Fluminense pensar em outro nome para a lateral esquerda. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor fez uma sondagem ao estafe de Jorge, liberado pelo Monaco, da França, para buscar uma nova equipe.

Revelado pela base do Flamengo, o jogador, de 24 anos, quer permanecer no futebol europeu. De acordo com o site, a passagem de Jorge pelo Santos, no ano passado, lhe tirou a vontade de voltar a jogar no país até que haja uma organização maior dos clubes.

Revelado pelo Flamengo, Jorge se destacou pelo Flamengo na temporada de 2016. Ele acabou vendido ao Monaco no começo do ano seguinte. O jogador não conseguiu render bem na França e acabou emprestado ao Porto e depois ao Santos.