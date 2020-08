Fred dedica gol a filhos e revela 'premonição': 'Me disse que eu marcaria'

Rio - O atacante Fred voltou a marcar com a camisa do Fluminense neste sábado. Pela primeira vez desde que retornou ao Tricolor, o jogador deixou o seu no clássico contra o Vasco. Ao fim da partida, o artilheiro falou do simbolismo de ter marcado nesta partida.

"Muito especial. Primeiro porque eu fiquei um longo tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, sofrendo muito. Vinha fazendo trabalho especial com o departamento de fisiologia do clube e estava ansioso pelo gol na minha volta. Graças a Deus consegui fazer e em um clássico ainda. Recebi mensagem do meu irmão falando que hoje sairia o gol. Ele falou: “Pode chutar, que vai entrar”. Meu filho também acordou hoje dizendo: “Papai vai fazer gol, papai vai fazer gol”. Então, filhos, esse gol é para vocês", afirmou.

Com a vitória, o Flu chega aos mesmos 10 pontos do Vasco e fica em quarto lugar, ainda podendo cair dependendo dos resultados da rodada. O Cruzmaltino tem um jogo a menos e está, no momento, na segunda colocação na tabela do Brasileiro.