Dodi: entre a boa fase e a indefinição

Um dos protagonistas do Fluminense de Odair Hellmann, Dodi é certamente uma das peças mais regulares do elenco em 2020. Mas, a medida em que o volante conquista os torcedores, aumenta a preocupação sobre o seu futuro no clube, já que o vínculo com o Tricolor termina no fim do ano e, sem acordo pela prorrogação do vínculo, ele já pode até assinar um pré-contrato com outra equipe.

O golaço que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no sábado, só coroou a série de boas atuações do camisa 22. Nas redes sociais do jogador, o carinho dos tricolores nas mensagens foi acompanhado de milhares de pedidos pela renovação do contrato. Até os companheiros Nino e Yago Felipe reforçaram a campanha. O golaço ainda rendeu R$ 1 mil ao meio-campista, de uma aposta com o treinador.

"Teve um treino em que estava subindo para a minha sala e ele bateu na bola num gol parecido. Eu voltei para o campo e falei: 'Se acertar um desse e fizer o gol, tem mil'. Nunca perdi mil reais com tanto prazer na minha vida como esse para o Dodi", relatou Odair após a vitória.

Mas não foi só o chutaço de fora da área que chamou a atenção no clássico diante do Vasco. Incansável, Dodi ainda recuperou a bola dez vezes, cinco delas no campo de ataque, fora a intensa movimentação e a qualidade com a bola. Essas características, inclusive, já despertaram interesse do São Paulo de Fernando Diniz, que trabalhou com o volante no Fluminense.

Com seis partidas no Brasileiro, ele não poderá atuar por outro clube na temporada se disputar somente mais uma pelo Tricolor. As conversas para a renovação do contrato estão em andamento. Porém, a diretoria vem tendo dificuldades para atender aos pedidos do jogador. De acordo com o site Globoesporte.com, o Fluminense apresentou uma nova proposta e ainda aguarda uma resposta do atleta e do seu empresário.