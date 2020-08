Volante Aírton cobra mais de R$ 1 milhão do Fluminense na Justiça

Rio - O volante Aírton, que já vinha movendo um processo por reclamação trabalhista contra o Fluminense, ingressou com uma ação na Justiça Comum contra o clube por conta de direitos de imagem atrasados. Ao todo, o jogador cobra do Tricolor das Laranjeiras o valor de R$ 1.169.660,37. A ação sobre os direitos de imagem está em trâmite na 3º Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Aírton já vinha processando o Fluminense por conta de direitos trabalhistas e pedia uma indenização de R$ 690.420,00. Agora, o advogado do atleta, Neimar Quesada, também solicitou, através da Justiça Comum, o pagamento de R$ R$490.240,37 pela imagem do atleta.



Aírton chegou em 2018 ao Fluminense, onde permaneceu por duas temporadas. As lesões e os problemas físicos fizeram com que o volante não conseguisse ter uma boa sequência no clube carioca. Ao todo, foram 43 partidas com a camisa tricolor.