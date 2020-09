Em boa fase e evoluindo na proposta de jogo, o Fluminense pode acabar com um jejum incômodo no Campeonato Brasileiro. Se conseguir derrotar o Atlético-GO, quarta-feira no Maracanã, o Tricolor voltará a ter três vitórias seguidas na competição após quase quatro anos.

O bom momento da equipe de Odair Hellmann, que passou por Athletico-PR e Vasco - além de Figueirense pela Copa do Brasil -, permite ao torcedor aproveitar uma sequência positiva no Brasileirão, o que não acontecia desde 1 de outubro de 2016. Naquele dia, o Fluminense comandado por Levir Culpi bateu o Sport (3 a 1) em Edson Passos e fechou a trinca vitoriosa, que já contava com Grêmio e Corinthians (ambos por 1 a 0 fora de casa).

Desde então, o máximo que o Fluminense conseguiu nas últimas três edições de Campeonato Brasileiro foram duas vitórias seguidas, o que ajuda a explicar as péssimas campanhas recentes. Ano passado, por apenas duas vezes o Tricolor marcou seis pontos em sequência: triunfos sobre Grêmio (2 a 1) e Botafogo (1 a 0), nas 22ª e 23ª rodadas, e sobre CSA (1 a 0) e Palmeiras (1 a 0), nas 33ª e 34ª. Em ambos os momentos, o técnico era Marcão, hoje auxiliar.

Como comparação, na melhor campanha do Fluminense nos últimos anos, em 2014 (sexto lugar), o time comandado por Cristóvão Borges alcançou quatro vitórias seguidas na competição.

"É um momento que a gente também atravessa, de consistência na forma de jogar, nas ideias, nos movimentos, e não podemos parar. A grande preocupação é física e mental, a sequência é muito pesada, difícil manter o alto nível de concentração e intensidade, mas vamos usar o grupo, a ciência para colocar o melhor mentalmente e fisicamente possível para seguir nesse caminho de bons jogos e bons resultados", analisou Odair.