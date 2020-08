Yuri desfalca o Fluminense, que poderá contar com Calegari

O meio de campo que encaixou no Fluminense não poderá ser repetido nesta quarta-feira, contra o Atlético-GO. Yuri será o desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico com o Vasco. Pelo menos, o técnico Odair Hellmann poderá contar com Callegari.

Mais novo titular da equipe, o jovem de 18 anos deixou o campo no último sábado sentindo dores na panturrilha direita, mas foi reavaliado nesta segunda-feira e poderá ir a campo. Menos um problema para o treinador, que já não contará com o reserva Igor Julião, também suspenso, assim como Wellington Silva.

Para a vaga de Yuri, o treinador definirá o substituto no treino de terça-feira. A tendência é que Hudson, que entrou em seu lugar contra o Vasco, ganhe uma chance, mas Yago também pode ser aproveitado.