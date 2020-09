Fred sobre ser titular no Fluminense: 'Nem se quisesse daria nesse momento'

Depois de desencantar em seu retorno ao Fluminense com o gol no clássico com o Vasco, Fred segue em busca de evolução física e de ritmo de jogo. Reserva de Evanilson, o ídolo da torcida tricolor admite que não tem como, neste momento, assumir uma vaga no time que encaixou e vem tendo boas atuações.

"Conversei com o Papito (Odair Hellmann) para a gente começar de maneira gradativa. Nem se eu quisesse daria, porque o time encaixou e está tão bem, com evolução de todos os setores. Está bonito de ver, as coisas estão acontecendo naturalmente e vou esperar por minha brecha, seguindo a programação. Estou me dedicando para quando vier a oportunidade de jogar 90, 70 minutos poder contribuir", afirmou Fred em coletiva virtual nesta terça-feira.

Com longo tempo de inatividade, uma cirurgia no olho esquerdo e uma lesão muscular, Fred está em busca de ritmo de jogo, com um planejamento de aumentar gradativamente o tempo em campo. Mas também buscava mais confiança, algo que o gol no clássico ajudou.

"Estou voltando de longo tempo sem jogar. O que pode me salvar é ritmo de jogo. Quando voltei, pintou um imprevisto no olho. Começamos do zero de novo, voltamos e deu problema na coxa. Então coloquei os pés no chão pra ir gradativo. Estava me cobrando muito nessa minha volta porque costumo dizer que camisa 9 faz gol sozinho e só o meu que não estava saindo. Tira um peso das costas grandes, mesmo com experiência a cobrança vem dobrada e esse gol fez bem para mim", disse o camisa 9 tricolor.