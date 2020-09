Assim como aconteceu no clássico com o Vasco, Marcos Felipe será o titular do Fluminense contra o Atlético-GO. Ainda com incômodo na perna esquerda, Muriel ficará fora mais uma vez. Além do goleiro, Luccas Claro será poupado por estar com dores musculares, informação do site "Uol" confirmada pela reportagem. Digão entra em seu lugar.

O outro desfalque de Odair Hellmann será Yuri, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Hudson ganhará mais uma chance entre os titulares. O treinador também não poderá contar com os reservas Wellington Silva e Igor Julião, que também estão suspensos.

O Fluminense deve entrar em campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Digão e Egídio; Hudson, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.