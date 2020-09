Fluminense vacila e tropeça em pleno Maracanã: 1 a 1 com o Atlético-GO

Tinha tudo para ser uma noite tranquila para os tricolores no Maracanã, com a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde 2016. Embalado, o Fluminense abriu o placa logo no início, em golaço de Evanilson, e jogava bem contra o então lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas a "Síndrome de Hobin Hood" que os torcedores tanto temiam apareceu, facilitada pela expulsão de Hudson ainda no primeiro tempo, e o Atlético-GO conseguiu o seu primeiro ponto fora de casa com um gol de Renato Kayzer: 1 a 1.

Em evolução a cada rodada, o Fluminense soube aproveitar no início de jogo os espaços deixados pelo Atlético-GO e chegou com certa facilidade ao ataque. Algo impensável no início da competição, assim como o lindo gol de Evanilson aos seis. Não pelo voleio do centroavante, que voltou a marcar após quatro jogos, mas pela jogada, em triangulação e chegada à linha de fundo, com Nenê cruzando.

O Fluminense ainda mostrou repertório, chegando com perigo tanto pelos lados como pelo meio. As melhores chances de ampliar foram em chute de Michel Araújo e com Marcos Paulo, que isolou após passe de Evanilson.



Apesar do jogo tranquilo, o Tricolor tomou alguns sustos, em finalizações rente à trave de Ferrareis e Chico. Ainda assim, parecia uma vitória fácil, mas o time parou e viu Hudson, mal pela falta de ritmo, ser expulso ainda aos 39 do primeiro tempo, ao receber o segundo cartão amarelo, após falha de Nino. O Atlético-GO quase empatou logo na sequência, só que Marcos Felipe salvou falta cobrada por Renato Kayzer.

Com um a menos, o Fluminense voltou com Yago no lugar de Marcos Paulo para reforçar o meio, mas ficou encurralado pelo Atlético-GO. Muito recuado na defesa, o time tentou segurar a bola e esfriar o jogo, sem sucesso. Ainda assim, teve chances em contra-ataque com Evanilson e em escanteio com Digão.

Só que a pressão era grande. O Atlético-GO rondava perto da área tricolor, mas não conseguia finalizar. Tanto que o lance de maior perigo só aconteceu aos 18, quando Dudu tabelou e chutou fraco. Odair tirou Nenê e colocou o jovem Luiz Henrique para ajudar mais na marcação do que no contra-ataque. Também não funcionou.

Retrancado e sem saída de bola, o Fluminense não suportou. Coube a Renato Kayzer, responsável pela expulsão de Hudson e quem mais deu trabalho, marcar o gol de empate, aos 33, subindo mais que Calegari para fazer de cabeça.

Somente então o Tricolor voltou ao ataque, com Fred e Pacheco entrando. Calegari chutou em vez de cruzar, e Dodi ainda soltou uma bomba de fora da área que Jean espalmou.