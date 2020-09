Empresário não confirma proposta oficial por Evanilson, mas admite sondagem

Rio - Uma notícia surgiu nesta quinta-feira afirmando que Evanilson, atacante destaque do Fluminense, havia recebido uma proposta do Crystal Palace, da Inglaterra. No entanto, em contato com o portal 'Esporte News Mundo', o empresário do jogador de 20 anos, Eduardo Uram, afirmou que ainda não recebeu proposta oficial pela joia.



“Todos os jogadores, que estão em boa fase e jogando bem aqui no Brasil, recebem ligações de monitoramento. E Evanilson é um deles”, teria dito Uram.



Evanilson não pertence ao Fluminense. Com direitos vinculados ao Tombense, o atacante tem apenas 10% ligados ao Tricolor. Além disso, caso fosse negociado, o clube carioca teria direito a mais 20% por conta da taxa de vitrine. Nas últimas semanas, o atleta também teve o nome ligado ao Grupo City.