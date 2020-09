Evanilson recebe proposta de clube europeu

Um dos destaques do Fluminense na temporada, Evanilson pode ser mais um jovem a deixar o clube com pouco tempo entre os profissionais. Valorizado, o centroavante agora está na mira do Crystal Palace, da Inglaterra, que já apresentou proposta para adquirir os direitos do jogador, de acordo com o Globoesporte.com.

A decisão de vender Evanilson não está nas mãos do Fluminense, o que causa grande preocupação nas Laranjeiras. O atacante pertence à Tombense, de Minas Gerais, e está emprestado ao Tricolor, que teria direito a apenas 30% do valor da transferência (10% que detém do jogador e 20% de taxa de vitrine).

Diante da boa temporada de Evanilson, que é vice-artilheiro do Fluminense na temporada, com oito gols em 22 jogos, é natural o interesse de clubes europeus. O Grupo City, que administra o Manchester City e outras equipes pelo mundo, foi um dos que apresentou proposta pelo atacante recentemente, mas o Crystal Palace desponta como favorito para levar o jogador de 20 anos.

ACORDO EM PAUTA

Receosa com a possibilidade de perder seu centroavante titular, a diretoria tricolor tenta pelo menos mantê-lo até o fim do Campeonato Brasileiro. Ao que parece, o clube inglês está disposto a aceitar uma negociação nesses moldes. A compra, entretanto, pode ser efetuada em breve.

Destaque das categorias de base do Fluminense, Evanilson foi promovido aos profissionais no fim do ano passado, depois de ser artilheiro do Carioca e do Brasileiro sub-20. Este ano, tem superado a concorrência de Fred, um dos maiores ídolos do Tricolor, para assumir a titularidade com o técnico Odair Hellmann.

Contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, o jovem atacante vai desfalcar o Tricolor, já que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO. Fred deve substituí-lo.