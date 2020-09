Ex-Fluminense revela que Thiago Neves bateu BMW e demorou 3 meses para pagar conserto

Rio - Ex-zagueiro do Fluminense, Luiz Alberto revelou um episódio curioso envolvendo o meia Thiago Neves. Em 2007, após assinar um pré-contrato com o Palmeiras, o jogador usou os R$ 400 mil que recebeu de luvas para comprar uma BMW e, pouco depois, envolveu-se em um acidente de trânsito com o veículo.

O responsável pelo conserto foi Luiz Cláudio, irmão de Carlos Alberto, que é dono de uma oficina mecânica. No entanto, Thiago acabou renovando seu contrato com o Fluminense e teve salários reduzidos após o Palmeiras acionar o Fluminense na Justiça, o que atrasou o pagamento da conta na oficina.

"É verdade. Demorou quase três meses para me pagar [risos]. Ele me olhava e falava: 'Ô, Luiz, pode ficar tranquilo, eu vou pagar, eu vou pagar', e não pagava nunca. E o meu irmão... 'Caraca, a nota é alta, a nota é alta'... Eu falei: 'P.., vou falar com ele, né? Vou levar a nota para ele novamente'... Demorou uns três meses para ele pagar, mas pagou. Aquilo ali é um mão de vaca, nunca vi pior que ele! O Thiago Neves é uma figura", contou Luiz Alberto.