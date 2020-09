Fluminense faz péssimo segundo tempo, toma a virada e perde para o São Paulo

São Paulo - Pela segunda rodada seguida do Campeonato Brasileiro, o Fluminense fez um péssimo segundo tempo e foi punido. Se nos 45 minutos iniciais aproveitou os erros do São Paulo e abriu o placar com Wellington Silva, o Tricolor das Laranjeiras abusou das falhas após o intervalo e levou a virada no Morumbi: 3 a 1, gols de Brenner, Luciano e Vitor Bueno.

Passada a decepção com o empate em casa com o Atlético-GO, o Fluminense voltou a fazer um bom primeiro tempo num duelo equilibrado. A equipe do técnico Odair Hellmann pecou na marcação em alguns momentos, como na chance de Igor Vinicius logo no primeiro tempo e em outro lance de Paulinho Boia, mas nada grave. E soube aproveitar os erros do São Paulo.

Em um deles, Nenê parou duas vezes em defesas em sequência de Tiago Volpi. Em outro, Yuri roubou a bola na entrada da área, mas chutou em vez de tocar. Até que o Fluminense abriu o placar aos 39 minutos, quando, após chutão, Igor Vinicius deixou a bola passar e ficar com Wellington Silva, que avançou e deu belo chute de fora da área.

O 1 a 0 surgiu justamente no momento em que as duas equipes não estavam tão bem. Um dos motivos foi causado pelo maior erro na primeira etapa: o árbitro Paulo Roberto Alves Junior iria marcar pênalti inexistente de Luccas Claro em Igor Vinícius, aos 24. Com o auxílio do VAR, ele voltou atrás e marcou falta do são-paulino.

Tudo mudou após o intervalo. Aquele Fluminense concentrado deu lugar a um desatento que em oito minutos tomou a virada numa sucessão de erros. O primeiro foi deixar Léo desviar sozinho escanteio para Brenner se antecipar à marcação — segunda falha — e empatar, aos 4. A terceira foi deixar o atacante receber livre na intermediária. A quarta foi a enorme facilidade em que Nino foi driblado. O chute bateu na trave, mas Luciano estava livre para fazer o segundo.

Perdido, o Fluminense poderia ter tomado mais um na sequência, mas Juanfran isolou. Odair colocou Ganso, Pacheco, Luiz Henrique e Felippe Cardoso, mas o time se desorganizou mais e não criou nada.

Na parte final, o São Paulo recuou e o Fluminense teve campo, sem capacidade de chegar ao gol. E os paulistas, que já poderiam ter ampliado com Luciano, fizeram o terceiro gol com Vitor Bueno, em chute de fora da área, após Nino ser driblado facilmente mais uma vez.