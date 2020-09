Criticado pela torcida, Danilo Barcelos foi pedido direto de Odair Hellmann

Rio - Com passagem por Vasco e Botafogo, Danilo Barcelos foi anunciado como novo reforço do Fluminense na última semana. A contratação gerou muitas críticas dos torcedores nas redes sociais e também da imprensa. Nesta terça-feira, o presidente do clube, Mário Bittencourt, explicou a chegada do lateral e afirmou que foi um pedido direto do treinador Odair Hellmann.



"Já vinhamos buscando um lateral-esquerdo e as opções que buscamos não cabiam no orçamento. Todos os jogadores que tentamos eram muito caros. Foram passadas várias opções e antes de Botafogo x Atlético-MG, o Odair nos trouxe o nome do Danilo, que era interessante e que caberia no nosso tamanho de folha. Nossa folha, sem dúvida, é da segunda página da tabela. Não entramos em contato com o Botafogo antes do jogo, por uma questão de elegância", disse Mário, que completou:



"Vimos Flamengo e Botafogo aqui no CT, quando ele foi titular, e mais uma vez o Odair insistiu em tê-lo aqui. Disse que iria atender, pois teríamos o Egídio, um lateral mais ofensivo, e outro com características mais fortes defensivas. O Botafogo se classificou com gol do Danilo e nesse mesmo dia falei com o presidente do Botafogo e com o Montenegro, se me autorizaram a conversar com o jogador. O Angioni falou com o atleta, o Odair também", encerrou o presidente do Tricolor.