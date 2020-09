Rio - Luto para a torcida do Fluminense. O ex-zagueiro Assis, de 76 anos, que defendeu o Tricolor durante os anos 60 e 70 morreu na noite da última quarta-feira. A causa do falecimento do ex-jogador não foi divulgada. O Tricolor se manifestou com homenagens pelas redes sociais.

O Fluminense lamenta a perda, na noite desta quarta-feira, (09/09), do ídolo Tricolor Francisco de Assis Luz da Silva, o Zagueiro Assis, de 76 anos, e, em homenagem ao atleta, cumprirá um minuto de silêncio na partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão. pic.twitter.com/vSP3UNCxCj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 10, 2020

O zagueiro fez parte de uma geração muito vitoriosa no Fluminense, sendo ídolo e atuando em 400 jogos. Ele fez parte do elenco campeão brasileiro em 1970 e conquistou os estaduais de 1969, 1971, 1973 e 1975.

O clube carioca divulgou que antes da partida de domingo contra o Corinthians haverá um minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador.