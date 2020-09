Mantém o tabu? Fluminense não perde para o Corinthians há cinco jogos

Rio - Após derrota para o Flamengo, o Fluminense tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, e para isso, conta com um longo tabu diante do Corinthians, próximo adversário. O Tricolor das Laranjeiras não perde para o Timão desde 2018, quando foi derrotado por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, aconteceram cinco partidas entre os clubes, tanto pelo Brasileirão quanto pela Sul-Americana, onde as equipes fizeram as quartas de final da competição internacional em 2019. Nesses cinco jogos, foram três vitórias e dois empates.

Veja os últimos cinco jogos entre as duas equipes



Corinthians 1 x 2 Fluminense - Neo Química Arena - Brasileirão 2019

Fluminense 1 x 0 Corinthians - Mané Garrincha - Brasileirão 2019

Fluminense 1 x 1 Corinthians - Maracanã - Sul-Americana 2019

Corinthians 0 x 0 Fluminense - Neo Química Arena - Sul-Americana 2019

Fluminense 1 x 0 Corinthians - Maracanã - Brasileiro 2018