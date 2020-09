Problemas no ataque para encarar o Corinthians

O duelo entre Corinthians e Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 foi simbólico. O Tricolor apenas cumpria tabela, mas o jogo serviu para fazer despontar no futebol o garoto Evanilson, que marcou dois gols e garantiu a vitória por 2 a 1. Nove meses depois, é justamente de Evanilson que o Fluminense mais sentirá falta quando entrar em campo hoje, às 16h, para encarar o Timão no Maracanã. Uma vitória será importante para o time das Laranjeiras, no meio da tabela com 11 pontos, mirar a parte de cima. Tudo isso com a vaga no comando de ataque indefinida nas próximas rodadas.

Em uma negociação complicada, que envolveu acusações entre ex-dirigentes do clube e o empresário de Avanilson, o Fluminense vendeu a joia de 20 anos para o Porto, de Portugal. Em metade de uma temporada, o atacante se tornou peça fundamental do time de Odair Hellmann: foram 22 jogos em oito gols. Substituto imediato, Fred foi afastado após testar positivo para covid-19.

A solução momentânea é Marcos Paulo, que jogará como homem de referência na área. Nenê, artilheiro da equipe no ano, com 15 gols, deve revezar com a promessa na função. Caio Paulista, que sofreu uma fratura no quinto metacarpo da mão direita e já iniciou tratamento, e Fellipe Cardoso são as demais opções para o setor e a diretoria deve ir ao mercado na abertura da janela, em outubro.

ESTREIA E DESPEDIDA

No histórico do confronto, segundo o site Estatísticas Fluminense, o Tricolor tem 40 vitórias contra 39 do Corinthians, além de 32 empates. Para manter os números favoráveis, Odair Hellmann promoverá a estreia de Danilo Barcelos. Contratado ao Botafogo, o lateral-esquerdo terá a primeira chance no lugar de Egídio como um trunfo nas bolas paradas.

O Fluminense anunciou a venda do goleiro Marcelo Pitaluga, de 17 anos, para o Liverpool, da Inglaterra. O Tricolor manteve 25% dos direitos econômicos do atleta e receberá cerca de R$ 6,2 milhões, valor que pode dobrar por metas alcançadas pela joia.