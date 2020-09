Ex-Botafogo, Danilo Barcelos deve estrear como titular pelo Fluminense neste domingo

Rio - O Fluminense deverá ter algumas mudanças para encarar o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. De acordo com o portal 'Globoesporte.com', o técnico Odair Hellmann promoverá a volta de Marcos Paulo no lugar de Fernando Pacheco, enquanto o recém-contratado Danilo Barcelos deve começar o jogo como titular na lateral-esquerda.



Ainda conforme informado pelo site, essas serão as únicas duas mudanças do Tricolor no jogo. O restante da equipe será o mesmo que jogou contra o Flamengo no meio da semana, na derrota por 2 a 1. O time deve ter: Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão e Danilo Barcelos; Yuri, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo.