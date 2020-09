Jogador do Fluminense sofre fratura na mão e desfalca equipe por tempo indeterminado

Rio - O atacante Caio Paulista sofreu uma fratura no segundo metacarpo da mão direita, na atividade da última sexta-feira. A lesão foi informada pelo Fluminense na noite deste sábado. O jogador já iniciou tratamento no departamento médico tricolor.



Com isso, Caio é mais um desfalque para o técnico Odair Hellmann no ataque. Além de não ter mais o centroavante titular, Evanilson, vendido ao Porto (POR), a equipe ainda perdeu Fred, que testou positivo para Covid-19. Apesar de ser reserva, Caio era uma opção utilizada.



O Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians. A partida, no Maracanã, é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.