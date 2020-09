Danilo Barcelos titular e Marcos Paulo no ataque; veja a escalação do Fluminense para logo mais

Rio - O Fluminense entra em campo daqui a pouco, às 16h, para enfrentar o Corinthians, no Maracanã. Para o duelo, o clube não terá o atacante Fred, que testou positivo para o novo coronavírus. No ataque, Odair Hellmann optou pela volta do jovem Marcos Paulo. Danilo Barcelos ganhou a vaga de Egídio e fará a estreia pelo novo clube.



Escalação do Fluminense para a partida: Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo. Já o Corinthians vem com: Cássio; Michel Macedo, Gil, B. Méndez, Lucas Piton; Gabriel; Gustavo Silva, Ederson, Cantillo; Otero e Jô. Partida terá transmissão da Rede Globo.