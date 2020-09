Técnico do Fluminense critica calendário brasileiro: 'Insanidade'

Rio - O calendário do futebol brasileiro é alvo de críticas já há algumas temporadas. No entanto, por conta da pandemia, a situação ficou ainda mais complicada e o acúmulo de jogos se fez mais presente. Após a vitória sobre o Corinthians no último domingo, por 2 a 1, o técnico do Fluminense, Odair Hellmann, fez duras criticas sobre o assunto.



"Essa insanidade desse calendário. Essa insanidade para todos os clubes do futebol brasileiro. Está ficando insano conseguir desempenhar, treinar, manter rendimento e regularidade dentro de campo de três em três dias para todas as equipes. Tenho visto a dificuldade que todos os clubes têm passado. Para você manter um alto rendimento a gente exige muito dos profissionais. Eu como treinador exijo muito dos jogadores", disse Odair, que complementou:



"Me exigem muito também como treinador para que a nossa equipe desempenhe e tenha qualidade de jogo, mas é uma insanidade manter regularidade de desempenho, resultado você jogando de três em três dias sem nenhuma possibilidade de treinamento. O que a gente está fazendo é recuperar os jogadores, recuperar recuperar e recuperar. Treinar dez minutos na véspera de jogo para que a gente possa manter uma organização", encerrou o técnico do Fluminense.