Digão tem lesão muscular e será desfalque do Fluminense

O técnico Odair Hellmann terá mais um desfalque para a partida desta quarta-feira contra o Atlético-GO no Maracanã, pela quarta fase da Copa do Brasil. O zagueiro Digão teve constatada uma lesão na coxa esquerda e também ficará fora dos próximos compromissos do Fluminense.

Digão sentiu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. Segundo a assessoria do clube, o zagueiro já iniciou o tratamento. Com o desfalque, Nino fará dupla de zaga com Luccas Claro.

Além de Digão, o Fluminense também não contará com Fred, que testou positivo para covid-19, e Danilo Barcelos, que não pode ser inscrito na Copa do Brasil por já ter sido relacionado quando estava no Botafogo.