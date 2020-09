Fluminense lança a terceira camisa na cor verde. Veja fotos

O Fluminense apresentou em seu canal de Youtube a terceira camisa para a temporada, fabricada pela Umbro. O uniforme é predominante na cor verde, com alguns detalhes em laranja na gola, mangas e nos números.

A grande novidade é a ausência do escudo, substituído pelo brasão com as serifas internas (FFC) em alto relevo e também destacadas na cor laranja. Calção e meias também são verdes.

Segundo o comunicado divulgado pelo Fluminense, as vendas da terceira camisa começam nesta sexta-feira, dia 18/9, nas lojas oficiais e virtual do clube. Para o restante do comércio, o início será no dia 20.