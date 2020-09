Rio - Dentre as dificuldades apresentadas pelo Fluminense na vitória por 1 a 0 contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o jovem Luiz Henrique saiu em alta com Odair Hellmann. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador aprovou a atuação do jogador de 19 anos, que vinha jogando pelos lados do ataque, mas foi utilizado como centroavante para tentar suprir a perda de Evanilson, negociado com o Porto, de Portugal.

- O Luiz Henrique é um menino que tem excelentes características. Tanto em parte técnica quanto em valências físicas. Subimos ele para o profissional na integração que temos com a base. Ele foi se destacando nos treinamentos, ganhando corpo. Mostrando qualidade, força, subindo de degrau. Mostrou sempre uma personalidade. Temos usado ele sempre pelo lado do campo, mas eu não me rotulo a visualizar o futebol em um aspecto mais amplo. Ele é um atacante, pode ser de lado ou por dentro. Hoje oportunizamos como um cara mais de frente, centroavante, com mais profundidade, mas agregando a imposição que ele tem de pivô, o cabeceio - disse.

Acho que ele fez uma ótima partida em todos os sentidos. Não sentiu nenhum desconforto com os movimentos. Ganhamos mais uma opção para a posição, temos o Fred, o Marcos Paulo e o Felippe, que estamos oportunizando novamente. Ele tem características de valências físicas muito próximas do Evanilson. É um jogador potente, de boa velocidade, imposição jogando de costas. Ele me disse que já jogou nessa função e é uma função que tem atletas que tem características específicas para aquilo. Mas tem outros que as características que ele tem propõe ao treinador abrir espaços. É um atacante nato - completou.