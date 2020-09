Fluminense acerta empréstimo de atacante ao Botafogo-PB

Rio - Visando fortalecer a equipe para brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-PB acertou a contratação por empréstimo junto ao Fluminense do atacante Matheus Alessandro. A expectativa é que o atleta seja anunciado ainda nesta quinta-feira. As informações são do portal "Futebol Interior".

O jogador de 24 anos já estava treinando com a equipe do Botafogo e aguardava apenas os trâmites burocráticos para ficar à disposição da equipe.

Matheus é uma das crias de Xerém. São 63 jogos pelo Tricolor Carioca e apenas um gol.