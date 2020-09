Maratona de partidas pode obrigar Odair a poupar no Fluminense

Mais do que a atuação ruim na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, a questão física ligou o sinal de alerta de um Fluminense que perdeu intensidade no segundo tempo e aparentou cansaço após o apito final. A maratona tem sido muito desgastante para os jogadores tricolores e faz a comissão técnica avaliar poupar alguns nomes para o duelo fora de casa com o Sport, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

No espaço de apenas 38 dias, o Fluminense disputou 12 partidas, sem ter uma semana de descanso. Com elenco limitado, Dodi, Marcos Paulo e Michel Araújo foram aproveitados em todos esses compromissos. O volante é quem mais ficou em campo, sendo substituído apenas duas vezes e no fim. Outros como Egídio, Nenê e Luccas Claro participaram de 11 jogos, sendo poupados uma vez.

Devido à maratona, a comissão técnica tem dado muito atenção às avaliações feitas pela fisiologia do clube, para evitar desgaste muscular excessivo e consequentemente lesões. Nem sempre é possível, como no caso de Digão, com problema na coxa esquerda, e Yuri, com pubalgia.

Como terá um jogo decisivo pela Copa do Brasil na próxima semana e que precisará de uma equipe bem fisicamente, o técnico Odair Hellmann planeja poupar alguns titulares contra o Sport, até em função da viagem a Recife e depois a Goiânia. Isso já aconteceu quando o Fluminense encarou o Athletico-PR, em Curitiba, antes de pegar o Figueirense pela Copa do Brasil: Nenê, Nino foram poupados.

Desta vez, Dodi, Nenê e Michel Araújo são os mais cotados a ganhar um descanso na partida de domingo, às 20h30 na Ilha do Retiro.



"Faremos uma avaliação, isso acontecerá enquanto não tivermos uma distância para poder recuperar melhor os jogadores. Vou conversar com a parte científica do clube para possibilidade de oportunizar outros jogadores, em razão do desgaste pela sequência, para montarmos a equipe mais forte", avisou Odair.